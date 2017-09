Boze Fenerbahçe-fan slaat gat in tv

Een boze fan van voetbalclub Fenerbahçe had het gisteravond niet erg naar zijn zin. Tijdens de wedstrijd Fenerbahçe - Besiktas miste voetballer Ozan Tufan een belangrijke kans. Daar was deze fan zo boos over, dat hij zijn frustratie heeft afgereageerd op de televisie. Uiteindelijk won 'zijn' club wel van Besiktas met 2-1.