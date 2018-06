Braziliaanse tennislegende Maria Bueno overleden

Bueno, bijgenaamd 'de tennisballerina' vanwege haar gracieuze stijl en omdat ze buiten de baan graag kleding droeg van beroemde ontwerpers, was grotendeels actief voordat tennis professioneel werd. Ze won drie keer Wimbledon (1959, 1960, 1964) en vier keer de US Open (1959, 1963, 1964, 1966).

Ze behaalde in totaal 19 Grand Slam-titels: zeven in het enkelspel, elf in het dubbelspel en één in het mixed-dubbel. In 1959, 1960, 1964 en 1966 was ze de nummer één van de vrouwenranking. Ze was de eerste niet-Amerikaanse vrouw die Wimbledon en de US Open in hetzelfde jaar wist te winnen.

,,Een trieste dag voor de wereld. Brazilië en de wereld hebben een ware tennislegende verloren", reageerde het Internationaal Olympisch Comité. Voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro in haar vaderland Brazilië was Bueno een van de grote Braziliaanse sporthelden die met de olympische vlam het land doorkruisten.

Basis gelegd

Billie Jean King, die Bueno versloeg in de Wimbledon-finale van 1966 en later samen met haar de professionele vrouwentour startte, zei dat de Braziliaanse een van de speelsters is geweest die van tennis 'iets minder een mannensport'heeft gemaakt.