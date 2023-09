Britse media beginnen voorzichtig te prikken in de richting van Erik ten Hag

met video Horror­crash MotoGP: wereldkam­pi­oen Francesco Bagnaia wordt na val over zijn benen gereden, geen breuken

De Italiaanse MotoGP-coureur Francesco ‘Pecco’ Bagnaia is kort na de start van de Grote Prijs van Catalonië zwaar gecrasht. De Italiaan, regerend wereldkampioen en leider in het kampioenschap, verloor de controle over zijn Ducati-motor en vloog over de kop. De eerste onderzoeken wijzen erop dat de schade meevalt en dat er geen breuken zijn, alleen kneuzingen.