Britse media en fans dwarsbomen Erik ten Hag na flirt met Arnautovic: ‘Dit is een pr-ramp’

Voormalig top 100-spe­ler geschorst wegens doping

De Slowaakse tennisser Andrej Martin is voorlopig geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels. The International Tennis Integrity Agency (ITIA) vond in juni een verboden middel door een test bij een challengertoernooi in Bratislava. De nummer 203 van de wereld mag voorlopig niet meedoen aan toernooien.

9 augustus