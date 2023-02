Britse media fileren ‘onzichtbare’ Wout Weghorst na zwak optreden bij Manchester United

Van beoogd reserve tot bekerheld: Alessandro Damen sprakeloos na ‘bizarrre avond’ bij Spakenburg

Hij was eigenlijk reserve in het KNVB-bekeroernooi, maar toen Alessandro Damen maandag hoorde dat hij zou starten als eerste (beker)doelman van Spakenburg tegen Katwijk was hij er wel blij mee. Hij beschaamde het vertrouwen niet. ‘De Blauwen’ bereikten na een thriller (1-1 en strafschoppen) de laatste acht van de TOTO KNVB Beker en Damen groeide uit tot bekerheld.

9:47