Bruns legt bestuursfunctie bij Heracles neer na busaffaire Keolis

Les van Vites ‘Overname Red Bull goed voor Vitesse’

16:41 ARNHEM - Met Johannes Spors als ‘td’ en Thomas Letsch als trainer vist Vitesse in het voetbalnetwerk van Red Bull. Een overname door het drankenmerk kan de club vleugels geven. ,,Onze structuur is nu géén structuur”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Red Bull heeft wél visie en een vaste speelwijze.”