Buikgriep teistert kwakkelend Paris Saint-Germain

Een vervelend feit voor PSG, dat eerder deze week door Olympique Marseille werd uitgeschakeld in de Coupe de France. Tegen AS Monaco viel het eerste tegendoelpunt al in de vierde minuut. Wissam Ben Yedder was de aangever, Aleksandr Golovin de afmaker. Nog geen kwartier later viel de 2-0 via Ben Yedder. De Franse spits maakte in de blessuretijd van de eerste helft ook zijn tweede goal. Even daarvoor had Warren Zaïre-Emery wat terug gedaan namens PSG.