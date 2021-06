Buitenlandse media over ‘superieur’ Oranje: ‘Zonder betovering, maar met flitsen van klasse’

De buitenlandse media zijn erg te spreken over de rol van Denzel Dumfries in de wedstrijd van het Nederlands elftal donderdag tegen Oostenrijk, die werd gewonnen met 2-0, mede door een goal van Dumfries. Nederland is daarmee verzekerd van een plek in de achtste finales van het Europees kampioenschap.

‘Zonder betovering, maar wel met flitsen van de kwaliteit die we van het Nederlands elftal kennen’, aldus het Italiaanse La Gazzetta Dello Sport. ‘De terugkeer van Matthijs de Ligt heeft gezorgd voor extra compactheid in de achterhoede. 'Mede daardoor beleefde doelman Maarten Stekelenburg een werkloze avond.’ Daar sloot Kicker zich bij aan. ‘Net op het moment dat Oostenrijk ging jagen op de gelijkmaker, ging Oranje weer indrukwekkend naar voren stomen.’

‘Oh Oranje!’, schrijft het Duitse Bild, dat het Nederlands elftal na België en Italië nu al de volgende ronde zag halen. ‘Ze waren tegen Oostenrijk superieur. De Oostenrijkers beleefden een pijnlijke avond, met negen Bundesliga-spelers in de basis. Tegen Oekraïne is het in de laatste speelronde alles of niets.

Ook in Oostenrijk waren er veel complimenten voor het optreden van het Nederlands elftal, zo schreef de krant Kurier. ‘De groepsfavoriet was een maatje te groot. Nu wacht een play-off tegen Oekraïne. Het positieve eerst: Oostenrijk heeft plaatsing voor de volgende ronde in eigen hand. Het slechte nieuws: aan een punt had het waarschijnlijk niets gehad tegen Nederland, dat verdiend won.’

‘Denzel Dumfries, het was niet de hoofdrolspeler waar Nederland op had gerekend, maar de rechtsachter van PSV mist alleen nog een cape die bij zijn oranje uitrusting past’, schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws op de website. De Britse BBC sprak over een ‘prima prestatie’ van Dumfries, de Spaanse sportkrant Marca noemt Dumfries een van de verrassingen van dit EK.

Volgens de Britse krant The Guardian is de angel uit het bekritiseerde 5-3-2 systeem van bondscoach Frank de Boer gehaald. ‘Na een overwinning met de ijzersterke Matthijs de Ligt in de verdediging, hebben de mannen van De Boer hem het beste antwoord op de critici gegeven: zes punten uit twee wedstrijden.’ Spaanse krant Marca noemde het systeem ‘een manier om te winnen en bijna zonder problemen uit de groepsfase te komen. Zonder overdreven schittering, maar met een stijl die de deugden van een groep jonge spelers begunstigt of doet opbloeien.’

De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung viel het op dat Nederland deze overwinning met minder enthousiasme vierde dan de eerdere overwinning op Oekraïne. ‘Misschien was het de hitte, misschien was het het minder dramatische verloop van de wedstrijd, maar in ieder geval speelde Nederland op een zeer respectabele manier en na deze overwinning zijn ze nu door naar de laatste 16 - duidelijk de beste ploeg in deze groep.’