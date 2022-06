Buitenlandse media zien Nadal in ‘adembenemende’ partij winnen van Djokovic: ‘De koning is er nog’

Tot diep in de nacht kon de tennisfan genieten van de 59ste clash tussen tennisgiganten Rafael Nadal en Novak Djokovic. Na ruim vier uur tennis van het hoogste niveau, was het uiteindelijk toch weer de Spanjaard die aan het langste eind trok op ‘zijn’ Court Philippe-Chatrier. Hoe werd dit gevecht in het buitenland beleefd? Een greep uit de kranten. ,,Verlaat ons nooit, Rafa.”

,,De koning is er nog", valt L’Équipe maar meteen met de deur in huis. De Franse krant spreekt van een wedstrijd die al zijn beloften nakwam. ,,Het was een strijd tussen twee goden. Door deze mannen zijn we inmiddels gewend geraakt aan het ongewone. Het gebruik van superlatieven is bijna nutteloos om hun confrontaties te beschrijven. Het gekste is dat ze in hun 59ste ontmoeting nog altijd nieuwe scenario's wisten te bedenken. De toon werd al in het tweede punt gezet, met een rally van 22 slagen die Djokovic verloor ondanks een paar exceptionele defensieve slagen.”

Volledig scherm © REUTERS Nadal overklaste Djokovic in de beginfase. De Spaanse gravelkoning won de eerste set en kwam in de tweede een dubbele break voor, om die set uiteindelijk alsnog aan Djokovic te laten. ,,Het was 354 dagen geleden dat de twee grootste tennissers elkaar op hetzelfde podium tegenkwamen”, merkte Marca op. ,,Ze droegen hetzelfde harnas. Eén in limoengroen en de ander in het rood. Voor velen is Djokovic de duivel, maar als hij in zijn spel zit, speelt hij als een engel.”

Toch keek het Spaanse medium vooral weer vol verwondering naar de verrichtingen van Nadal, die de derde set naar zich toe trok en in de vierde terugkwam van een 5-2 achterstand om de partij in een tiebreak te beslissen. ,,Verlaat ons nooit, Rafa", was de kop. ,,Nadal heeft Djokovic lesgegeven en hem duidelijk gemaakt wie de onbetwiste koning der aarde is. De Serviër heeft zijn kroon verloren en kan ook zijn nummer 1-positie verliezen, mocht Alexander Zverev zondag de titel grijpen.” En wat betreft Nadal: ,,Het gevoel dat dit zijn laatste Roland Garros kan zijn, was af te lezen aan de lichaamstaal van de 21-voudig grandslamkampioen.”

,,Ze betraden de baan in mei en vertrokken in juni”, zag Le Monde. ,,En aan het eind van een adembenemende partij, zoals zo vaak op Roland Garros, was het Nadal die zijn handen in de lucht gooide.”

Quote Het was een intense avond. Voor zulke momenten blijf ik tennissen Rafael Nadal

,,Het publiek is al het hele toernooi geweldig. Ik denk dat ze weten dat ik er niet heel lang meer ben", lachte Nadal na afloop. De dertienvoudig kampioen vertelde nog altijd veel last te hebben van zijn slepende voetblessure en gaf voor de partij met Djokovic al aan dat elke wedstrijd op Roland Garros zijn laatste kan zijn. ,,Dit is de belangrijkste plek uit mijn carrière en het voelt zo goed om hier te spelen. Het was één van die onvergetelijke avonden.” Over de wedstrijd, en zijn rivaal. ,,Het was een intense avond. Voor zulke momenten blijf ik tennissen, maar het was nog altijd maar de kwartfinale. Ik heb nog niks gewonnen. Novak en ik hebben een lange geschiedenis, met een hoop belangrijke momenten tegen elkaar. Het is altijd speciaal om tegen hem te spelen. Er is maar één manier om van hem te winnen. Dat is door van het eerste tot het laatste punt op je best te spelen.”

The Guardian keek nog even terug op de voorbereiding van de twee giganten, dit gravelseizoen. Djokovic had een stap voorwaarts gezet, maar Nadal bleef last hebben van een ribblessure en dan speelde ook zijn voet nog op. . ,,Maar dit is Rafael Nadal. Op Roland Garros. Hij is de man die in zijn huis al 110 keer heeft gewonnen en pas drie keer verloor. Die ons hier al 17 jaar laat zien dat vorm en andere frivoliteiten weinig relevantie hebben in het zicht van totale, ongeëvenaarde dominantie.”

Quote Bravo naar hem, hij was beter op de belangrij­ke momenten Novak Djokovic

Djokovic kon in het holst van de nacht niet anders dan zich neerleggen bij zijn verlies. ,,Hij verdient deze overwinning, zonder enige twijfel. Bravo naar hem, hij was beter op de belangrijke momenten", aldus de uittredend kampioen. ,,Ik startte niet goed, maar na het pakken van de tweede set dacht ik dat ik terug was. Maar hij speelde aan het begin van de derde set twee of drie fantastische games. Ondanks alles kreeg ik kansen, vooral in de vierde set. Ik serveerde voor de set, met twee punten om hem binnen te halen. Als het een beslissende vijfde was geworden, kon het beide kanten op. Maar hij liet zien waarom hij een groot kampioen is.”

