Buitenlandse media zien Smith en Van Gerwen dartsgeschiedenis schrijven: ‘Episch, memorabel, wát een avond’

Volgens The Guardian maakten Smith en Van Gerwen alle verwachtingen waar. ,,Deze finale was er eentje waarvan we vooraf al gingen watertanden, meer dan bij alle finales in de laatste jaren, en we hoopten dat de darters zouden leveren. Niet kijkend naar hun derde (Van Gerwen) en vierde (Smith) plaats op de wereldranglijst stonden hier de twee grootste dartstechnici op het podium. Of ze leverden? Nou en of. Het was niet van het niveau dat Raymond van Barneveld en Phil Taylor lieten zien in 2007, maar deze finale stond bomvol van de memorabele momenten.”