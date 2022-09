Calvin Stengs en Vincent Janssen belangrijk voor Royal Antwerp, negende zege voor Mark van Bommel

Royal Antwerp stond vanavond na twintig minuten al met 2-0 voor in het Bosuilstadion in het noordoosten van Antwerpen. In de zevende minuut kopte Toby Alderweireld een indraaiende hoekschop van Calvin Stengs overtuigend binnen. Met flink wat geluk maakte Vincent Janssen een kwartiertje later al de 2-0. Met zijn hak maakte hij al zijn zesde goal in de laatste vijf competitieduels, waarmee hij Mark van Bommel inmiddels heeft laten zien een prima eerste spits te zijn.



In de eerste vier competitieduels moest Janssen nog invallen en scoorde hij niet, net als in de vijf wedstrijden die hij speelde in de voorrondes van de Conference League. Met zes goals is Janssen nu topscorer in de Jupiler Pro League. De 28-jarige Brabander, die hiervoor drie jaar bij het Mexicaanse Monterrey speelde, kreeg van Louis van Gaal de voorkeur boven Brian Brobbey voor de komende Nations League-wedstrijden tegen Polen en België, waarmee Janssen het volgende week zondag waarschijnlijk mag gaan opnemen tegen zijn clubgenoot Alderweireld in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.