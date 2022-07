Cambuur haalt Van der Water, Ebuehi naar Empoli, Dallinga rondt Franse transfer af

Hidde van Warmerdam langer dan ooit op pad voor In het Wiel: ‘Kan mijn tijd niet verdelen’

In het wiel, de video’s en podcasts over de Tour de France, is er dit jaar langer dan ooit. Vanwege de vervroegde start, vanmiddag al in Denemarken. Maar ook door de aansluitende Tour voor vrouwen, die presentator Hidde van Warmerdam en zijn team net zo goed volgen als de mannen-Tour.

10:25