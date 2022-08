Cambuur laat Hoedemakers niet naar FC Utrecht gaan, Hatzidiakos op weg naar Serie A

met video Matthijs de Ligt bekroont eerste basis­plaats bij Bayern met goal bij zevenklap­per in Bochum

Matthijs de Ligt heeft zijn eerste doelpunt in de Bundesliga gemaakt. De Nederlander stond voor het eerst in de basis bij Bayern München en maakte na 25 minuten de 0-2 op bezoek bij Bochum. De goal luidde een ruime overwinning van de Beierse club in: 0-7.

21 augustus