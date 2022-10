Camiel Neghli: geen Congo-uit, maar Rijnsburgse Boys

,,Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij kan zijn", zei Neghli vrijdagavond na de 2-0 zege van De Graafschap in de eerste divisie op de beloften van FC Utrecht. ,,Ik vind het een enorme eer om voor mijn land uit te komen en dat kan nu niet.”

Neghli, zoon van een Algerijnse vader en en een Nederlandse moeder, zou met Algerije Onder 23 op zaterdag 22 en zondag 30 oktober twee kwalificatie-interlands voor de Afrika Cup tegen Congo spelen. ,,Dit is de halve finale. Als we hier doorkomen spelen we nog twee finalewedstrijden en de winnaar daarvan gaat naar het eindtoernooi van de Afrika Cup, volgende zomer in Marokko. Daar zou ik heel graag bij willen zijn.”

Neghli had graag geholpen in de twee duels met Congo, maar de clubleiding van De Graafschap stak er een stokje voor. ,,Ik had alles al geregeld en zou maandag vliegen. Maar toen kreeg ik donderdag van Peter Bijvelds (technisch manager De Graafschap, RW) te horen dat ik niet mocht. Ze hebben me hier nodig, zeggen ze. En omdat het geen officiële interlandperiode is, hoeven ze me niet te laten gaan.”

Leerzaam

,,Ik heb aan de ene kant wel begrip voor het standpunt van De Graafschap, maar baal ook", zegt Neghli. ,,Je wilt voor je land uitkomen. Daar ben je trots op en het zijn mooie ervaringen. En het is ook leerzaam. Het spel is veel technischer en tactisch is het anders. En je maakt natuurlijk wat mee, omdat je in landen komt waar je normaal gesproken niet zo snel zou zijn.”

Olympische Spelen

De vorige (oefen)interland van Algerije O23 miste Neghli in september ook al. ,,Toen was ik geblesseerd en ben ik in Doetinchem gebleven. Maar dit doet wel pijn, want het zijn belangrijke wedstrijden. Ik hoop dat we de finale halen. Die twee wedstrijden zijn in maart en dan hoop ik er wel bij te zijn. Dat kan ook, want dat is wel een officiële interlandperiode. Het zou heel mooi zijn om de finale van de Afrika Cup te kunnen spelen, zeker omdat de beste drie ploegen naar de Olympische Spelen (Parijs 2024) gaan.”

Nu wordt het een drukke week voor Neghli met De Graafschap. De rechtsbuiten (‘het liefst sta ik op 10’) speelt dinsdagavond nu de bekerwedstrijd bij tweededivisionist Rijnsburgse Boys en vrijdagavond wacht in de eerste divisie de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag voor de nummer zeventien op de ranglijst. ,,Ik ben blij dat we gewonnen hebben van Jong FC Utrecht. Die 2-0 is lekker, maar ik had wel het gevoel dat er nog meer in zat.”

Topvorm

Tegenstander Rijnsburgse Boys in topvorm. De ploeg van trainer Henk Wisman won zaterdag bij Kon. HFC in Haarlem met 3-1. Het was de vierde zege op rij. Hiervoor werden de topploegen HHC (6-1), De Treffers (3-0) en Katwijk (4-0) verslagen.

De bekerwedstrijd Rijnsburgse Boys-De Graafschap begint dinsdag 18 oktober om 20.00 uur op sportpark Middelmorst. Scheidsrechter is R. Vereijken.