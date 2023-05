Carlo Ancelotti wil niets weten van ontslag bij Real Madrid: ‘Niemand heeft twijfels over mijn toekomst’

De Madrilenen, titelhouders in de de Champions League, gingen woensdagavond met 4-0 hard onderuit tegen Manchester City. In Spanje was het eerste duel in 1-1 geëindigd. ,,We zullen hier van moeten leren en ons met het oog op volgend seizoen moeten verbeteren. Vorig jaar konden we ze verslaan en haalden we de finale. Dit keer was het de beurt aan City. Dit was zeker niet gepland, maar het is ook niet nodig om dramatisch hierover te doen”, aldus Ancelotti.