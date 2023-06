Carlos Alcaraz heeft in halve finale Queen's aan twee sets genoeg en is dicht bij eerste grastitel ooit

Carlos Alcaraz heeft zich verzekerd van een plek in de finale van het grastoernooi van Queen’s. De Spanjaard versloeg de Amerikaan Sebastian Korda met 6-3 6-4. Alcaraz gaat het in de eindstrijd opnemen tegen Alex de Minaur.

Alcaraz verloor direct zijn eerste servicegame, maar hij maakte de achterstand snel ongedaan. De nummer twee van de wereld ging steeds beter spelen en zocht met regelmaat het net op. Na 1 uur en 21 minuten maakte hij het aan het net af met een beheerst balletje voorlangs.

De 20 jaar oude Alcaraz kan zondag zijn eerste titel ooit op gras veroveren. Hij was al tien keer de beste op een ATP-toernooi: zeven keer op gravel en drie keer op hardcourt. ,,Ik ben erg blij mijn eerste finale op gras te spelen, helemaal omdat het op Queen’s is”, zei Alcaraz na zijn overtuigende zege. ,,Het bewegen gaat met de wedstrijd beter en op dit moment is het net alsof ik al tien jaar op gras speel.”

Volledig scherm Carlos Alcaraz neemt de felicitaties van Sebastian Korda in ontvangst. © AP

Mocht Alcaraz de titel pakken, dan is hij vanaf maandag weer de nummer één van de wereld. Hij lost dan Novak Djokovic af. Bovendien is de Spanjaard dan als eerste geplaatst op Wimbledon, dat over ruim een week begint.

Holger Rune slaagde er niet in de finale te bereiken. De als tweede geplaatste Deense tennisser ging in de halve eindstrijd onderuit tegen de Australiër Alex de Minaur, die als nummer zeven is ingeschaald in Londen. Het werd 6-3 7-6 (2).

Boeblik vs. Roeblev in finale ATP-500 Halle

Boeblik, momenteel de nummer 48 van de wereld, was in twee sets te sterk voor Alexander Zverev: 6-3 7-5. De Kazach won op 2-1 de opslagbeurt van de 26-jarige Duitser en hield die marge vast in de eerste set. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar leverde Zverev op 5-5 toch zijn service in. Boeblik kon de partij uitserveren en benutte daarbij zijn eerste matchpoint.

Roeblev, die in de kwartfinale Tallon Griekspoor na drie sets de baas was, won met 6-3 6-4 van Roberto Bautista Agut. Roeblev maakte in de tweede set een 2-0-achterstand ongedaan en benutte op de service van Bautista Agut zijn derde wedstrijdpunt met een sterke forehand. De Rus mikt op zijn tweede titel van het seizoen. In april won hij het prestigieuze graveltoernooi van Monte Carlo. Op gras was hij nog nooit de beste.