Carlos Alcaraz ondanks lichte blessure nog steeds niet te kloppen in 2023

Carlos Alcaraz heeft met moeite zijn ongeslagen status in 2023 behouden. De Spaanse nummer 2 van de wereld knokte zich in Rio de Janeiro bij de laatste vier langs de Chileen Nicolas Jarry: 6-7 (2) 7-5 6-0. In de finale treft Alcaraz de Brit Cameron Norrie, net als vorige week in Buenos Aires.

Na 2 uur en 42 minuten maakte Alcaraz het af op de opslag van de moegestreden Jarry. De Chileen was in de tweede set dicht bij een sensationele overwinning, maar in de beslissende derde set kon hij Alcaraz niet meer bijbenen. In de derde set pakte de mondiale nummer 139 nog maar negen punten. De 19-jarige Alcaraz staat zondag net als vorig weekend tegenover Norrie. In de Argentijnse hoofdstad werd het 6-3 7-5 voor de Spanjaard, die dit seizoen nu acht wedstrijden heeft gewonnen.

Alcaraz heeft tijdens het toernooi in Rio een lichte beenblessure opgelopen, maar die vormt volgens hem geen obstakel voor de finale. ,,Ik maak me er geen zorgen om, dat hoort bij het leven als tennisspeler”, zei Alcaraz. ,,Spelen met pijn is heel normaal, zeker als je maar blijft winnen. Ik heb al veertien dagen nauwelijks rust gehad. Ik ga er niet te veel aandacht aan besteden en ga er voor 100 procent voor in de finale. Ik had me geen betere start van 2023 kunnen wensen.”

Vorig jaar was Alcaraz de beste op het graveltoernooi in Brazilië. Toen versloeg hij de Argentijn Diego Schwartzman in de eindstrijd. Alcaraz - die begin dit jaar wegens een blessure ontbrak op de Australian Open - staat voor volgende week ook op het schema in het Mexicaanse Acapulco, waar een hardcourttoernooi wordt gespeeld.

