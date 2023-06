Carlos Alcaraz probleemloos naar achtste finales, Novak Djokovic heeft het twee sets knap lastig met taaie Spanjaard

Roland GarrosCarlos Alcaraz heeft zich zonder zich al te veel in te spannen geplaatst voor de achtste finales van Roland Garros. Het Spaanse toptalent was zoals verwacht in drie sets te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov: 6-1, 6-4, 6-2.

Alcaraz walste in de eerste set over Shapovalov heen, maar moest in de tweede set toch nog even aanzetten tegen de Canadese nummer 32 van de wereld. Alcaraz, de nummer één van de ATP-ranking, werd tweemaal gebroken en keek tegen een 4-1 achterstand in games aan. De twintigjarige Spanjaard hield zijn hoofd echter koel en pakte de vijf daaropvolgende games, wat hem een 2-0 voorsprong in sets opleverde.

In de beslissende set trok Alcaraz de partij definitief over de streep. Daarmee voegde hij zich bij de laatste zestien van de grand slam in Parijs. ,,Ik maakte in de tweede set gewoon te veel fouten”, zo keek Alcaraz terug. ,,Maar ik heb me daardoor niet in de war laten brengen, ik wist dat het wel goed zou komen. De kansen kwamen weer en die heb ik benut. Ik ben tevreden.”

Djokovic ook verder

Ook Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de achtste finales. De 36-jarige Serviër won in een lange driesetter van Alejandro Davidovich Fokina: 7-5, 7-5, 6-2. De eerste twee sets duurden samen 2 uur en 49 minuten, maar daarna was de 23-jarige Spanjaard te moe om het Djokovic nog lastig te maken.

Djokovic had in de eerste twee rondes overtuigend afgerekend met de jonge Amerikaan Aleksandar Kovacevic en de Hongaar Márton Fucsovics, maar in de derde ronde in Parijs moest de Serviër serieus aan het werk. De taaie Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina dwong de Servische grootheid twee keer tot een tiebreak. Die won Djokovic met 7-4 en 7-5.



Na de tweede set ging Davidovich Fokina even naar binnen en kreeg Djokovic een blessurebehandeling, waarbij een deel van het publiek hem begon uit te joelen. Djokovic reageerde daarop met een cynisch applaus. In de derde set was de energie uiteindelijk op bij Davidovich Fokina, die zich met 6-2 gewonnen moest geven.

,,Natuurlijk is zulke tegenstand altijd mooi, maar we hebben drie uur gedaan over die eerste twee sets. Dat hakt er aardig in. Ik was in de tweede set even bang dat ik 'm zou gaan verliezen en we hier ruim vijf uur bezig zouden zijn”, zei Djokovic na zijn gewonnen partij, waarna hij het publiek toch bedankte voor hun steun. ,,Ik heb heel diep moeten gaan.’’

Evenveel als Nadal

Djokovic staat nu op 22 grandslams, net als Rafael Nadal. Zijn Spaanse leeftijdsgenoot ontbreekt door aanhoudend blessureleed dit jaar in Parijs, waar Nadal liefst veertien keer de beste was. Djokovic was in 2016 en 2021 de beste op het gravel in Parijs. De inmiddels gestopte tennisgrootheid Roger Federer, die in 2009 Nadal wist te kloppen in Parijs, kwam tot twintig grandslams.

Tsitsipas naar vierde ronde

Ook Stefanos Tsitsipas heeft de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De als vijfde geplaatste Griek had niet veel moeite om de Argentijn Diego Schwartzman te verslaan. Dat deed hij in drie sets: 6-2 6-2 6-3. Tsitsipas (24) geldt in Parijs naast favorieten Djokovic en Carlos Alcaraz als een van de outsiders voor de titel. In 2021 haalde hij de finale op Roland Garros, maar hij won nog nooit een grandslamtitel.

Tsitsipas mag het nu opnemen tegen de Oostenrijkse qualifier Sebastian Ofner. Het is voor het vijfde opeenvolgende jaar dat hij in Parijs de tweede week haalt.

