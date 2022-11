Caroline Garcia na ‘ongelooflijke finale’ in zevende hemel met titel WTA Finals

Caroline Garcia heeft de WTA Finals gewonnen. De Franse tennisster was in de finale in twee sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka: 7-6 (4) 6-4.

Aan het toernooi, dat dit jaar werd gehouden in Fort Worth (Texas), nemen de beste acht tennissters van het afgelopen jaar deel. Sabalenka, de nummer 7 van de wereld, had in de halve finales nog de als eerste geplaatste Poolse Iga Swiatek uitgeschakeld. Voor de 29-jarige Garcia, zesde op de wereldranglijst, was het haar elfde toernooizege. Ze is pas de tweede Française na Amelie Mauresmo in 2005 die de WTA Finals wint.

Voor Garcia was de winst in Fort Worth het grootste succes uit haar loopbaan. Nadat Sabalenka de bal op matchpoint met haar forehand uit had geslagen bedekte de Française haar gezicht en liet ze zich achterover vallen. Ook bij haar dankwoord zat ze nog vol emotie.

,,Ik ben veel mensen tegengekomen op mijn weg hier naartoe. Sommigen zijn hier, sommigen die me al als meisje van twaalf bijstonden en die me geholpen hebben een beter mens en een betere tennisster te worden”, sprak ze na een ‘ongelooflijke finale’ waarin beide speelsters in de eerste set geen enkel breakpoint tegen kregen. Pas in de tiebreak kreeg Sabalenka last van een haperende tweede opslag, een probleem dat dit seizoen vaker opspeelde. Twee dubbele fouten kostten haar de set, waarna Garcia in de tweede set meteen startte met een break.

Volledig scherm Caroline Garcia na haar zege op Aryna Sabalenka. © AFP

Garcia stond half juni nog buiten de top 70, maar pakte sindsdien vier titels terwijl ze op de US Open de halve finales bereikte. Ze zal op de wereldranglijst stijgen naar de vierde plaats. Lovende woorden waren er van haar tegenstander. ,,Ik heb nu echt even een hekel aan je, Caro, maar je speelde ongelooflijk goed. Niet alleen vandaag maar het hele jaar”, zei Sabalenka, die zelf naar plaats 5 oprukt.

De titel in het dubbelspel ging naar de Belgische Elise Mertens en de Russin Veronika Koedermetova. Het als vierde geplaatste koppel was in de finale te sterk voor de Tsjechische titelverdedigers Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova: 6-2 4-6 11-9. Mertens en Koedermetova hadden in de halve finales de Nederlandse Demi Schuurs en haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk uitgeschakeld.