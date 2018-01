Castaignos krijgt mogelijk voorkeur boven Matavz

Matavz is de eerste spits bij Vitesse. Daar laat Fraser geen misverstand over bestaan. ,,Maar ik moet ook naar de lange termijn kijken. Wij hebben de filosofie dat we iemand liever een week te laat brengen dan een dag te vroeg. We hebben hem langer nodig dan deze ene wedstrijd. Wat is het nut als Tim nu speelt en vervolgens drie weken uit de roulatie is? Ja, hij was scherp op de training. Maar dat was ook voor de eerste keer sinds een paar dagen. Dit is een lastige keuze. Want de eerste wedstrijd is meteen heel erg belangrijk.”