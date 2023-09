Celstraf dreigt voor Luis Rubiales: OM wil Spaanse bondsvoorzitter vervolgen voor aanranding en dwang

Daniil Medvedev beklaagt zich over extreme hitte tijdens US Open: ‘Eén van ons zal sterven’

Carlos Alcaraz kan zich opmaken voor een clash met Daniil Medvedev in de halve finales van de US Open. De Spaanse en Russische tennisser zijn de laatste twee winnaars van het grandslamtoernooi in New York. In de extreme hitte in New York moesten ze diep gaan om de laatste vier te bereiken.