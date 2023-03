Celstraf geëist tegen Doetinchemmer voor witwassen acht ton van Fenerbahçe: ‘Wat een verhaal’

Tegen een 47-jarige man uit Doetinchem is vandaag achttien maanden cel geëist voor het witwassen van ruim 8 ton van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. Het bedrag was bedoeld voor de Italiaanse club Empoli maar kwam terecht op de bankrekening van het autobedrijf van de verdachte.

,,Fenerbahçe, Empoli, een transfersom en dan ineens meneer J. uit Doetinchem die hiertussen opduikt. Wat een verhaal”, begon de voorzitter in de Zutphense rechtbank de strafzaak.

De Italiaanse voetbalclub Empoli sloot in januari 2019 een overeenkomst met Fenerbahçe voor de overname van profspeler Miha Zajc. De Turkse club moest 3,9 miljoen euro verdeeld over drie termijnen betalen. Op 25 september 2020 stuurde de Italiaanse club een mail ter herinnering dat de laatste termijn betaald moest worden. Twee uur later volgde een tweede mail met daarin een correctie van de bankgegevens. Die tweede mail bleek vals. Het geld kwam niet in Italië maar op de rekening van het autobedrijf van Brian J. uit Doetinchem terecht.

Quote Ik wist niet dat het geld van Fenerbahçe kwam J. uit Doetinchem

Brian J. beweerde aanvankelijk dat hij het geld kreeg omdat hij heftrucks aan de voorzitter van Fenerbahçe had geleverd. Later kwam hij met de verklaring dat het geld op zijn rekening is geparkeerd door twee criminelen. Hij mocht ruim een ton houden.

,,Ik wist niet dat het geld van Fenerbahçe kwam”, zei hij via een videoverbinding aan de rechters in Zutphen. Hij durfde uit veiligheidsoverwegingen de zitting niet bij te wonen. Zo kwam eerder al bij de politie de tip binnen dat zijn vrouw mogelijk ontvoerd zou worden. Brian J. heeft namen genoemd bij de politie van de mensen die achter de oplichting van de Turkse club zouden zitten. ,,Daar doet de politie geen onderzoek naar”, zei hij over de bedreigingen.

Bedrijf in luxe auto's

De rechters vonden het moeilijk te geloven dat criminelen zijn bankrekening gebruikten zonder hem vooraf in kennis te stellen. Het risico was groot dat J., die met zijn bedrijf in luxe auto’s toch al met financiële problemen kampte, dat geld gebruikte om schulden te voldoen. De officier van justitie verweet de man niet dat hij bij de oplichting betrokken was.

Wel dat hij de ruim 830.000 euro heeft witgewassen. Ook had J. een vuurwapen in bezit. De officier hield met zijn eis van achttien maanden cel ook rekening met de gevolgen die de zaak voor de verdachte had. Hij raakte onder meer zijn woning en, door een faillissement, zijn bedrijf kwijt. ,,Ik geloof wel dat hier meer mensen achter zitten”, meende de officier.

De raadsman van J. hekelde het feit dat het OM geen onderzoek had gedaan naar de namen die zijn cliënt had genoemd. Op 7 april volgt de uitspraak.