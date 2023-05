Champions League nog lang niet zeker voor Erik ten Hag na nederlaag bij AZ-opponent West Ham

Met samenvattingenPlaatsing voor de Champions League is nog lang niet zeker voor Newcastle United en Manchester United. De nummers drie en vier gingen vanavond onderuit, waardoor Virgil van Dijk en Cody Gakpo met Liverpool in de race blijven voor het Champions League-ticket.

Manchester United ging met 1-0 onderuit bij West Ham United, dat komende donderdag (21.00 uur) in het London Stadium de tegenstander is van AZ in de halve finales van de Conference League. Vanavond won de club uit Londen voor het eerst van Manchester United onder de Schotse coach David Moyes, die geen al te best track record heeft tegen de topclubs in Engeland.

Manchester United verloor afgelopen donderdag ook al met 1-0 in de uitwedstrijd bij Brighton & Hove Albion, de nummer zeven van de Premier League. Alexis Mac Allister maakte toen in minuut 99 de winnende goal uit een strafschop na een handsbal van Luke Shaw.

Vanavond ging United opnieuw met 1-0 onderuit en dat betekende al de achtste uitnederlaag dit seizoen. De winnende goal viel al in de 27ste minuut, toen David de Gea werd verrast door een schot van de Algerijnse vleugelaanvaller Saïd Benrahma. De Gea schittert regelmatig met knappe reddingen, maar gaat ook vaak in de fout en was onlangs ook al schuldig aan twee tegentreffers bij de Europa League-uitschakeling in Sevilla.

Volledig scherm Tyrell Malacia in duel met Michail Antonio. © REUTERS

Met een kansenverhouding van 15-17 (4-4) op doel kon de wedstrijd daarna nog alle kanten op, maar West Ham hield stand en pakte daarmee drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De voorsprong op Leicester City, Leeds United en Nottingham Forest liep op van vier naar zeven punten, waarmee West Ham zich zonder al te veel zorgen kan gaan richten op de dubbele confrontatie met AZ.

In de tweede helft was West Ham zelfs de betere partij, maar het zat Lucas Paquetá en Tomas Soucek niet mee in de afronding. Bovendien had de thuisploeg wel een strafschop verdiend na een handsbal van Victor Lindelöf kort voor rust, maar nu ging de bal niet op de stip en dus blijft er ook in Engeland veel discussie en onbegrip over de handsbalregel.

Wout Weghorst mocht het na enkele weken op de bank en als invaller weer eens laten zien als basisspeler, maar de 30-jarige spits uit Borne kon opnieuw weinig indruk maken. Kort voordat hij in de 57ste minuut werd vervangen door Anthony Martial liet Weghorst nog een flinke kans liggen. Over de toekomst van Weghorst lopen de verhalen uiteen. Britse media meldden vrijdag dat United niet door zal gaan met Weghorst, maar volgens zijn zaakwaarnemer Simon Cziommer zijn die berichten nog te voorbarig. Weghorst staat na 27 wedstrijden voor United pas op twee treffers, tegen Nottingham Forest (League Cup) en Real Betis (Europa League).

Volledig scherm © REUTERS

Arsenal houdt druk op koploper Manchester City

Arsenal heeft aansluiting gehouden met koploper Manchester City. De nummer twee van de Premier League won de topper bij Newcastle United met 0-2. Met de overwinning verkleinde Arsenal de achterstand op Manchester City weer tot één punt. De lijstaanvoerder, die zaterdag al een 2-1 zege boekte op Leeds United, heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.



Newcastle United blijft op de derde plaats staan, met twee punten meer dan Manchester United. De Noorse aanvoerder Martin Ødegaard, oud-speler van Heerenveen en Vitesse, schoot Arsenal na een kwartier op voorsprong. Een eigen doelpunt van Newcastle-verdediger Fabian Schär betekende na 71 minuten de 0-2 op St James’ Park. Sven Botman deed de hele wedstrijd mee bij de thuisclub.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's uit de Premier League