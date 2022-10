Champions League vandaag: Ajax en FC Barcelona vechten voor laatste kans, schrijft Brugge historie?

De returns in de groepsfase van de Champions League staan vanavond op de planning. De eerste clubs kunnen zich nu al verzekeren van overwintering, terwijl voor een groot deel vanavond ook het doek al zal vallen. Hier kun je je vanavond per poule op verheugen.

Groep A

Ajax vecht voor de laatste kans in de strijd om een verlengd verblijf in het miljardenbal. Na de enorme afgang van afgelopen week tegen Napoli (1-6) zinnen de Amsterdammers op bezoek in Italië op revanche. Alleen een overwinning houdt de kansen op overwintering in leven voor de ploeg van Alfred Schreuder, die daarmee al na twee maanden onder hoogspanning staat. Als Napoli opnieuw wint, lijkt Ajax zich te moeten richten op de Europa League. Alleen theoretisch houdt Ajax dan nog kans op de Champions League.

Het Rangers van Giovanni van Bronckhorst is nog puntloos en kan Ajax vanavond een uitstekende dienst bewijzen door te stunten tegen Liverpool. Voor de ploeg van Virgil van Dijk verloopt het seizoen vooralsnog desastreus. De Champions League-finalist van afgelopen seizoen staat in de Premier League op de teleurstellende tiende plaats. In groep A bezetten The Reds plek twee met zes punten.

Groep B

Nederland moet de hoop vanavond vestigen op Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven. Niet alleen omdat het viertal met Bayer Leverkusen nog volop in de race is voor overwintering in de Champions League, maar ook omdat de Duitsers daarmee zouden zorgen dat Portugal geen coëfficiëntenpunten pakt. De Zuid-Europeanen zijn met Nederland in een felle strijd verwikkeld om twee vaste tickets voor de Champions League in 2024. Leverkusen neemt het op tegen FC Porto.

Jeremie Frimpong was afgelopen weekend tweemaal trefzeker tegen Schalke 04.

In dezelfde poule spot het kleine Club Brugge met alle wetten. De Belgische landskampioen, waar Noa Lang is teruggekeerd na blessureleed, won tot dusverre alle drie de wedstrijden in de Champions League. Als vanavond het worstelende Atlético Madrid opnieuw wordt verslagen, plaatst Brugge zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase van het miljardenbal.

Groep C

Het is alle hens aan dek voor FC Barcelona, dat in de poule des doods een overwinning nodig heeft om uitzicht te houden op overwintering. De ploeg van Xavi ontvangt vanavond het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Frenkie de Jong zat afgelopen weekend op de bank en zal hopen dat hij tegen de Milanese topclub weer het vertrouwen krijgt. Barça heeft na drie speelronden pas drie punten verzameld.

Poulegenoot Bayern München worstelt in eigen land, maar heeft de boel in de Champions League uitstekend op orde. De Duitse club van Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui heeft negen punten en hoopt op bezoek bij Viktoria Pilzen de laatste stap te zetten naar de knock-outfase van de Champions League. De Nederlanders begonnen afgelopen week in de basis.

Groep D

In groep D maken alle ploegen nog kans op een langer avontuur in de Champions League. De koppositie is momenteel in handen van Sporting CP, waar Jeremiah St. Juste sinds deze zomer onder contract staat. De Portugese topclub ontvangt Olympique Marseille, dat afgelopen seizoen in de halve finale van de Conference League sneuvelde tegen Feyenoord.

Jeremiah St. Juste tegen Marseille.

Tottenham Hotspur neemt het op tegen Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt. De Londense topclub leek op voorhand topfavoriet voor groepswinst, maar wist pas één wedstrijd te winnen. Het heenduel in Duitsland eindigde vorige week in een doelpuntloze remise.

