Champions League vandaag: Messi en co ontvangen gehavend Juventus, titelhouder Real Madrid naar Celtic

Het is eindelijk weer zo ver. Na maanden voorrondes, lotingen en voorbereiding gaat vanavond de groepsfase van het nieuwe Champions League seizoen van start. Ajax speelt morgen pas, maar ook vandaag is er genoeg om van te genieten. We zetten het op een rijtje.

Groep E

Chelsea, de winnaar van 2021, gaat na een tumultueuze transferperiode en matige seizoensstart op bezoek bij Dinamo Zagreb. Nog zonder de geblesseerde N'Golo Kanté en Thiago Silva, maar met Hakim Ziyech en Pierre-Emerick Aubameyang. Tegenstander Zagreb versloeg in de voorrondes Shkupi Cair, Ludogorets en Bodo/Glimt, en heeft pas twee verliespunten uit de eerste acht competitieduels.

Ook AC Milan, dat voor het eerst sinds 2011 kampioen van Italië werd, gaat op bezoek bij Red Bull Salzburg. De ploeg van Stefano Poli beleeft met Belgische aankoop Charles De Ketelaere een prima seizoensstart en won als klap op de vuurpijl afgelopen weekend van stadsrivaal Inter (3-2). Salzburg werd vorig seizoen voor het negende jaar op rij landskampioen, maar kwam nooit verder dan de laatste 16 in de Champions League.

Volledig scherm Charles De Ketelaere in actie tijdens de Derby della Madonnina © AFP

Groep F

Real Madrid gaat op bezoek bij Celtic, waar Barcelona in 2012 nog verloor. De titelverdedigers van de Champions League zijn foutloos begonnen aan het seizoen en hebben de sterspelers binnen de club gehouden. Celtic kende een prima generale; het versloeg rivaal Rangers afgelopen weekend met liefst 4-0.

In dezelfde poule neemt Red Bull Leipzig het op tegen Sjachtar Donetsk. Leipzig is favoriet, maar beleeft een dramatische seizoensstart in de Bundesliga met slechts 5 punten uit 5 wedstrijden. Voor Sjachtar is de Oekraïense competitie ondanks de Russische invasie weer begonnen. De ploeg van Igor Jovicevic is nog ongeslagen.

Volledig scherm Op bezoek bij Celtic is altijd mooi, en altijd lastig. © AP

Groep G

Een nieuw seizoen, dus een nieuwe poging van Manchester City om ein-de-lijk die Champions League te winnen. De komst van Erling Haaland zal de ploeg van Pep Guardiola hoop geven. De Engelse kampioen begint met een uitwedstrijd tegen het Sevilla van oud-Ajacied Kasper Dolberg, dat nog geen wedstrijd heeft gewonnen dit seizoen.

In dezelfde poule speelt de oude club van Haaland, Borussia Dortmund tegen de Deense kampioen: FC Kopenhagen. De Denen verkeren niet in perfecte vorm, terwijl Dortmund gedeeld koploper is in de Bundesliga, ondanks het vertrek van Haaland en het uitvallen van zijn opvolger Sébastian Haller.

Volledig scherm © Getty Images

Groep H

Ook Paris Saint-Germain begint weer aan die ene ultieme missie. Met bijna alle sterspelers in topconditie ontvangt de Franse kampioen Juventus. Een weerzien met Angel Di Maria wordt het echter niet. De Argentijn vertrok deze zomer van Parijs naar Turijn, maar zit vandaag niet in de selectie van de Italianen. Doelman Wojciech Szczesny en middenvelder Paul Pogba ontbreken ook.

Maccabi Haifa speelt vanavond voor het eerst sinds 2010 weer in de Champions League. De Israëlische club heeft liefst drie voorrondes moet overleven, waarin het te sterk was voor Olympiakos, Apollon Limassol en Rode Ster Belgrado. Maar de tegenstander van vanavond is een paar maatjes groter: Benfica. De kwartfinalist van vorig jaar werd derde in de competitie, maar heeft dit seizoen voorlopig alle wedstrijden gewonnen.

Volledig scherm Het drietal Messi, Mbappé en Neymar weet elkaar goed te vinden dit seizoen. © AFP

Programma

18.45 uur

Dinamo Zagreb - Chelsea

Borusssia Dortmund - FC Kopenhagen

21.00 uur

FC Salzburg - AC Milan

Celtic - Real Madrid

RB Leipzig - Sjachtar Donetsk

Sevilla - Manchester City

Benfica - Maccabi Haifa

Paris Saint-Germain - Juventus

