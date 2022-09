Chaos bij finale Champions League in Parijs hakt erin bij fans Liverpool: ‘Tweetal pleegde zelfs zelfmoord’

De gebeurtenissen van vóór de Champions League-finale in Parijs tussen Liverpool en Real Madrid dit voorjaar blijven de gemoederen bezighouden. Zo zouden twee Liverpool-supporters zich van het leven hebben beroofd. ,,Het triggerde bij hen herinneringen aan het trauma van Hillsborough in 1989.”

15 april 1989

Bij een wedstrijd tussen Liverpool en Nothingham Forest sterven 95 mensen bij een stormloop op de tribunes. Fans zitten als sardientjes in een blik en worden samengeperst, sommigen vertrapt. Een 96ste en 97ste slachtoffer sterven later aan hun verwondingen.



Het was na het Heizeldrama in 1985 de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen in Engeland. De Liverpool-fans gingen door het slijk. Na tal van rechtszaken werden niet de fans, maar de ordediensten als schuldige partij aangewezen. Hun zwakke optreden was de aanleiding voor het drama.

28 mei 2022

De finale in het Stade de France in Parijs tussen Liverpool en Real Madrid begon ruim een half uur later dan gepland omdat duizenden bezoekers buiten het stadion werden tegengehouden. De chaos ontstond vermoedelijk omdat heel wat valse kaarten in omloop waren. Als gevolg daarvan ontstonden voor de poorten van het Stade de France lange wachtrijen. Sommige mensen kwamen het stadion in door over de hekken te klimmen. De Franse politie gebruikte traangas, ook tegen voetbalfans die in de rij stonden te wachten.

Volledig scherm © AP

De Franse autoriteiten gaven in eerste instantie de aanhangers van Liverpool de schuld van de chaos, maar al snel bleek dat er heel wat mis was met de organisatie rond de finale. De Europese voetbalbond UEFA besloot daarop onafhankelijk onderzoek te laten doen.

Liverpool vroeg supporters die bij de finale waren om hun ervaringen op te schrijven en waar mogelijk te voorzien van foto’s en video’s. Ruim 9000 supporters stuurden iets op, van wie er zo’n 8500 ook toestemming gaven om hun ‘getuigenis’ te delen met de onderzoekers.

Schadeclaim

Meer dan 1700 Liverpool-supporters willen een schadeclaim indienen tegen de UEFA vanwege het letsel dat ze hebben opgelopen in de chaos die ontstond tijdens de Champions League-finale in Parijs. Lees hier meer!

,,Na het lezen en analyseren van de getuigenissen, weten we dat onze supporters schrijnende dingen hebben beleefd die niemand zou moeten meemaken bij een voetbalwedstrijd of ander evenement”, aldus directeur Billy Hogan van Liverpool. ,,We geven deze getuigenissen aan de onderzoekers, om ze te helpen begrijpen in welke chaos mensen verzeild zijn geraakt op 28 mei. De ervaringen van die dag en nacht blijven hen voor altijd bij.”

Ze zijn vooral een wreed déjà-vu naar de ramp in het Hillsborough-stadion van Sheffield, 23 jaar eerder. Peter Scarfe, voorzitter van Hillsborough Survivors Support, maakte bekend dat twee Liverpool-fans zich in de nasleep van de gebeurtenissen in Parijs zelfs van het leven beroofden.

Quote Net als 23 jaar geleden waren er ook nu weer valse beschuldi­gin­gen aan het adres van onze supporters Peter Scarfe, preses ‘Hillsborough Survivors Support’

,,Het riep bij hen te veel herinneringen op aan het drama van Hillsborough. De overeenkomsten tussen beide gebeurtenissen zijn groot”, aldus Scarfe. ,,In beide gevallen waren er massabewegingen die bemoeilijkt werden door knelpunten, mensen die elkaar verdrukten enzovoort. Net als 23 jaar geleden waren er ook nu weer valse beschuldigingen aan het adres van onze supporters.”

,,Sociale media vergroten daarbij het probleem. We krijgen haatberichten en moeten daar dan zelf mee om zien te gaan. Het drama wordt zo telkens herbeleefd. Met onze organisatie hebben we verschillende fans al therapie aangeboden en zo mensenlevens kunnen redden. Dit jaar alleen al waren er drie gevallen van zelfdoding gerelateerd aan Hillsborough. Eén iemand beroofde zich in april voor de 23ste verjaardag van het drama van het leven. Twee anderen - iemand van 52 en iemand van 63 jaar - deden dat na de gebeurtenissen tijdens de Champions League-finale.”

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP