Charlison Benschop: ‘Ik voelde me buitengesloten bij Fortuna Sittard’

Benschop was blij dat afgelopen maandag de transfer van Fortuna Sittard naar De Graafschap eindelijk in kannen en kruiken was. De spits was al langer persoonlijk akkoord met de Superboeren over een terugkeer naar de Achterhoek, maar zijn contract in Limburg moest ook nog ontbonden worden.

In januari was de aanvaller, die in 2019 ook al een half jaar voor De Graafschap voetbalde, nog van het Duitse Sandhausen naar Fortuna Sittard overgekomen. Deze zomer was hij ineens overbodig toen de Turkse vedette Burak Yilmaz binnen werd gehaald door eigenaar Isitan Gün van Fortuna.

Loopwerk

,,In het begin van de voorbereiding trainde ik gewoon mee en speelde ook oefenwedstrijden", zegt Benschop. ,,Maar na de komst van Burak Yilmaz mocht dat ineens niet meer. Ik was langs het trainingsveld loopwerk aan het doen. Dat was niet fijn, je voelt je toch buitengesloten. De trainer (Sjors Ultee, RW) had het ook liever anders gezien, maar hij kon er ook niets aan doen.”

Benschop zag dat hij naar de uitgang werd gedirigeerd. In Sittard was geen enkele toekomst meer voor hem en De Graafschap verloste hem. ,,De keuze was voor mij niet zo moeilijk. Ik heb al eerder bij De Graafschap gespeeld en weet dat het een supermooie club is. En ik ken de trainer (Adrie Poldervaart, RW) goed. Al vanaf mijn veertiende toen ik bij SCO’63 in Spijkenisse voetbalde. Toen ik drie jaar geleden van De Graafschap naar FC Groningen ging, heb ik ook met hem gewerkt. We weten wat we aan elkaar hebben.”

Benschop zegt er geen enkele moeite mee te hebben dat Poldervaart hem morgen niet laat starten in het eerste competitieduel in Zwolle tegen PEC. ,,Nee, ik zou dat ook niet logisch vinden. Ik heb pas een paar keer getraind. Als de trainer me nodig heeft, kan hij een beroep op me doen.”

Zeer veel ervaring

Met 120 duels in de eredivisie, 16 in de Bundesliga, 82 in de 2. Bundesliga en 26 in de Franse Ligue 1 brengt Benschop enorm veel ervaring mee. ,,Vaak wordt er alleen maar gekeken hoeveel doelpunten een spits scoort. Afgelopen seizoen heb ik na de winterstop niet gescoord voor Fortuna, ook omdat ik pech had dat drie doelpunten van mij werden afgekeurd. Maar het gaat ook om meer. Ik ben een speler die voor een team werkt. Dat heb ik altijd gedaan.”