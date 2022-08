Chelsea en Tottenham Hotspur zorgen voor spektakel in verhitte derby

Marianne Vos maakt alsnog kwartet vol in Ronde van Scandina­vië, eindzege Cecilie Uttrup Ludwig

Marianne Vos heeft ook de laatste etappe van de Ronde van Scandinavië gewonnen. De eindzege in de zesdaagse rittenkoers was voor de Deense wielrenster Cecilie Uttrup Ludwig, die zaterdag met ritwinst de leiding had genomen. Vos (Jumbo-Visma) had eerder de eerste drie etappes gewonnen, maar was in de lastige vijfde etappe achterop geraakt.

17:03