Chelsea gaf al voor 200 miljoen euro uit, Ajax zit op 100 miljoen, maar lijkt ook beste verkoper te worden

Na het gedwongen vertrek van Roman Abramovich door de Russische invasie in Oekraïne werd op Stamford Bridge even gevreesd voor een grote terugval in de uitgaven op de transfermarkt, maar niets is minder waar. De Amerikaanse zakenman Todd Boehly, die Abramovich in mei opvolgde als eigenaar van Chelsea, gaat vrolijk door met miljoenen smijten op de transfermarkt.



Met de aankoop van de 19-jarige Italiaan Cesare Casadei, die voor 15 miljoen euro overkwam van Inter, heeft Chelsea als eerste club deze zomer meer dan 200 miljoen euro uitgegeven. Chelsea haalde deze zomer al zestien nieuwe spelers, waarvan de Spaanse linksback Marc Cucurella (voor 65 miljoen euro van Brighton) de duurste is.