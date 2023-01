Chelsea huurt aanvaller João Félix, Atlético denkt aan Memphis Depay als vervanger

Van een definitief vertrek van Felix bij Atlético is vooralsnog geen sprake. Hij verlengde zijn contract in de Spaanse hoofdstad met een jaar, tot de zomer van 2027. De aanvaller speelde sinds zijn komst 131 officiële wedstrijden voor Los Rojiblancos en daarin was hij 34 keer trefzeker.

,,Chelsea is een van de grootste clubs ter wereld en ik hoop het team te helpen de doelen te bereiken. Ik ben erg blij hier te zijn er kijk ernaar uit om op Stamford Bridge te spelen”, zei Felix, 28-voudig international voor Portugal.

Chelsea staat op een zeer teleurstellende tiende plaats in de Premier League. Zondag werd de Londense club in de FA Cup uitgeschakeld door Manchester City, dat met 4-0 veel te sterk was. In de achtste finales van de Champions League neemt Chelsea het op tegen Borussia Dortmund.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Atlético klopt bij Barcelona aan voor Depay’

Om het gat dat Felix achterlaat op te vullen zou Memphis Depay nadrukkelijk in beeld zijn. De Oranje-international komt bij FC Barcelona nauwelijks voor in de plannen van trainer Xavi. De teller staat dit seizoen, ook mede door blessures, pas op vier officiële duels.

Volgens Spaanse media hebben afgevaardigden van FC Barcelona en Atlético zondag al met elkaar gesproken. Atlético zou de aanvaller het liefst willen huren, maar het is de vraag of de Catalanen daarmee akkoord gaan. Het contract van Depay in Camp Nou loopt komende zomer af en daarna zou hij dus transfervrij de deur uit kunnen lopen. Een scenario dat de Nederlander zelf wel ziet zitten, omdat hij dan bij een nieuwe club meer tekengeld kan innen.

Overigens lijkt Depay niet bovenaan het lijstje van Atlético te staan. De huidige nummer vijf van La Liga hoopt vooral op de komst van Borja Iglesias, maar weet dat Real Betis er weinig zin in heeft om de eenmalig Spaans international te laten gaan. Het huren van Depay wordt gezien als aantrekkelijk alternatief, ook omdat hij de Spaanse competitie goed kent en dus geen tijd nodig zal hebben om te wennen.

Volledig scherm Memphis Depay. © AP

De cijfers van de Premier League

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de Premier League, alle uitslagen, het programma, de stand van de Engelse topcompetitie en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Uitslagen en programma Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.