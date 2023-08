Chelsea maakt van Moises Caicedo de duurste speler aller tijden in de Premier League

Programma Premier League In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

Chelsea had het record met 121 miljoen euro voor de Argentijnse wereldkampioen Enzo Fernández sinds begin februari van dit jaar al in handen. De transfer is vrij opmerkelijk. Liverpool-trainer Jürgen Klopp zei vrijdag dat Caicedo zich zo goed als zeker bij zijn elftal zou voegen. ,,Mij is verteld dat ik kan bevestigen dat er een akkoord is bereikt met de club”, sprak hij toen.