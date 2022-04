Chelsea sloopt Southampton, Everton pakt zonder Van de Beek drie belangrijke punten

samenvattingenZonder de geblesseerde Donny van de Beek won Everton van een zeer matig ManUnited en pakte daarmee drie belangrijke punten in de degradatiestrijd. Chelsea sloopte Southampton, Brighton & Hove Albion stuntte bij Arsenal en Leeds United creëerde lucht voor zichzelf en drukte Watford verder in de zorgen.

Chelsea heeft een dramatische week, waarin werd verloren van Brentford (1-4) en Real Madrid (1-3), met een monsterzege bij Southampton omgekeerd. Aan de zuidkust won de ploeg van coach Thomas Tuchel met 0-6. Na twintig minuten was het al 0-3 door doelpunten van Marcos Alonso, Mason Mount en Timo Werner die daarvoor al paal en lat raakte. Na een half uur maakte Kai Havertz er 0-4 van.

Na rust ging Chelsea vrolijk door met scoren, maar na de 0-5 Werner en de 0-6 van Mount nam de ploeg uit Londen gas terug. Southampton beleefde een totale off-day, Chelsea verstevigde met de riante zege de derde plek.

Volledig scherm Mason Mount en Timo Werner vieren een doelpunt van Chelsea, dat met 0-6 won. © AP

Brighton stunt in Londen

In de jacht op Champions League-voetbal heeft Arsenal slechte zaken gedaan. De Londenaren verloren met 0-2 van Brighton & Hove Albion, waar Joël Veltman de hele wedstrijd speelde. Leandro Trossard bezorgde de bezoekers de voorsprong. Gabriel Martinelli dacht de gelijkmaker te maken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust verdubbelde Enock Mwepu de voorsprong voor Brighton. In de slotfase maakte Martin Odegaard de aansluitingstreffer, maar die viel te laat voor Arsenal om nog een punt uit het vuur te slepen. De Londense ploeg blijft vijfde.

Volledig scherm Joel Veltman in duel met Gabriel Martinelli. © AP

Lucht voor Leeds, zorgen voor Watford

Om zicht te houden op handhaving in de Premier League moest Watford winnen van concurrent Leeds United, dat acht punten meer had. Maar de nummer 19 slaagde daar niet in. Raphinha opende de score na twintig minuten met een schot in de korte hoek.

Na rust liep Leeds verder uit. Rodrigo verdubbelde een kwartier voor tijd de voorsprong, Jack Harrison maakte de 0-3. Crycensio Summervile mocht nog een paar minuten meedoen als invaller voor doelpuntenmaker Raphinha. Leeds kreeg met de drie punten iets meer lucht, met minimaal negen punten voorsprong op de degradatieplekken. Watford blijft negentiende.

Volledig scherm Crysencio Summerville viert met Jack Harrison de 0-3. © REUTERS

Anthony Gordon matchwinner Everton

ManUnited, waar Ajax-coach Erik ten Hag de voornaamste kandidaat lijkt om volgend seizoen trainer te worden, strijdt voor een Champions League-ticket, Everton tegen degradatie. Daarin moest de ploeg van coach Frank Lampard het stellen zonder Donny van de Beek, die kampt met een dijbeenblessure. Everton liet ManUnited het spel maken op Goodison Park. Alleen de bezoekers deden weinig met het balbezit ondanks het surplus aan klasse op het veld. Alleen tegen Everton kreeg coach Ralf Rangnick zijn ploeg niet aan de praat.

Everton kwam verrassend op voorsprong, nadat Harry Maguire een schot van Anthony Gordon van richting veranderde. Doelman David de Gea stond op het verkeerde been: 1-0. De thuisploeg groef zich in en liet ManUnited komen.

Dat spelbeeld veranderde niet in de tweede helft. Grote kansen bleven uit voor The Red Devils, totdat Cristiano Ronaldo, die nog geel kreeg nadat hij zijn frustratie had geuit, in blessuretijd van dichtbij op doelman Jordan Pickford knalde.

Zo boekte Everton, zeventiende op de ranglijst, met passie en strijd een broodnodige zege. Goodison Park verkeerde in extase. Everton liep drie punten uit op Burnley waarvan midweeks nog met 3-2 werd verloren. Burnley speelt morgen tegen Norwich City. United staat zevende en won slechts drie van de negen wedstrijden in de Premier League. Er is nog altijd zicht op een Champions League-ticket, maar de missie is er niet gemakkelijker op geworden.

Volledig scherm Anthony Gordon wordt bedolven onder teamgenoten. © AFP

Volledig scherm Frank Lampard is dolgelukkig met de goal van Anthony Gordon. © Action Images via Reuters