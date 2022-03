Chelsea sluit hectische dag af met winst in Norwich, maar ook shirtsponsor stopt

Chelsea mag momenteel zelfs geen kaartjes verkopen voor thuisduels en heeft de fanshop moeten sluiten. Het zijn allemaal gevolgen van de maatregel van de Britse overheid de bezittingen van oligarchen als Abramovitsj vanwege de Russische inval in Oekraïne te bevriezen. Op het veld bleef de ploeg van coach Thomas Tuchel onverstoorbaar en werd voor de vierde keer op rij een competitieduel gewonnen.



Trevoh Chalobah kopte al in de derde minuut raak uit een hoekschop van Mason Mount. De voormalig middenvelder van Vitesse maakte er zelf in de veertiende minuut 0-2 van. In de 69e minuut werd het 1-2 toen Teemu Pukki een strafschop benutte. Chelsea zag de tegenstander aandringen en benutte de verkregen ruimte via Kai Havertz, die doelman Tim Krul in de slotminuut met een schot in de linker bovenhoek passeerde.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

In de strijd tegen degradatie boekte Newcastle United een belangrijke overwinning. De ploeg van Eddie Howe won in het zuiden van Engeland met 1-2 van Southampton. Wolverhampton Wanderers won met 4-0 van Watford, terwijl Leeds United ook de tweede wedstrijd sinds het ontslag van Marcelo Bielsa verloor. De nieuwe trainer Jesse Marsch begon zaterdag met een 1-0 nederlaag in Leicester en ging vanavond op Elland Road met 0-3 onderuit tegen Aston Villa.



Norwich City, Watford en Burnley staan nu op de drie degradatieplaatsen. Everton staat een puntje boven de degradatiestreep, Leeds United twee punten. Na een goede serie staat Newcastle United inmiddels tien punten boven de streep, waarmee de investeringen in januari hun vruchten lijken af te werpen.

Volledig scherm Calum Chambers maakt de 0-3 namens Aston Villa tegen Leeds United. © REUTERS

Shirtsponsor Three stopt samenwerking

Het Britse telecombedrijf Three heeft de sponsoring van Chelsea per direct opgeschort. Het logo van het bedrijf zal voorlopig niet meer te zien zijn op de shirts van de Londense club. Het besluit komt kort nadat de Britse overheid nieuwe sancties aankondigde tegen eigenaar Roman Abramovitsj.

De Britse overheid maakte eerder vandaag een lijst met Russische oligarchen bekend die sancties krijgen opgelegd na de Russische inval in Oekraïne. Ook de naam van Chelsea-eigenaar Abramovitsj staat op die lijst, met grote gevolgen voor Chelsea. Voor de wedstrijd in Norwich zongen de Chelsea-fans vanavond vanuit het uitvak opnieuw de naam van Abramovitsj, die sinds de zomer van 2003 eigenaar van de club was.

Door de sancties worden de bezittingen van Abramovich bevroren. De steenrijke Rus mag geen zakendoen in Groot-Brittannië, waardoor de geplande verkoop van Chelsea voorlopig niet zal doorgaan. De vele restricties die de club opgelegd heeft gekregen zullen ook te merken zijn voor de spelers en de supporters, nu de club bijvoorbeeld geen kaartjes meer mag verkopen en er een budget is voor het reizen naar uitwedstrijden.

Nu raakt Chelsea ook hoofdsponsor Three voorlopig kwijt. Het Britse bedrijf heeft het logo per direct van het shirt van de club laten verwijderen. Het logo zal ook niet meer te zien zijn op Stamford Bridge, de thuishaven van The Blues in het westen van Londen. ,,We beseffen dat deze beslissing een impact zal hebben op de vele, gepassioneerde Chelsea-fans, maar gezien de omstandigheden, lijkt dit ons de beste keuze”, was de verklaring van de Britse telecomoperator op Twitter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Action Images via Reuters