Chelsea wil Aké en Sterling overnemen van City, Gareth Bale rondt transfer naar VS af

Tadej Pogacar zonder Marc Hirschi op jacht naar hattrick in Tour, Bauke Mollema jaagt op ritzege

Met tweevoudig winnaar Tadej Pogacar, maar zonder Marc Hirschi gaat UAE Emirates op jacht naar een hattrick in de Tour de France. De Sloveen won de afgelopen twee edities van de Tour de France, die vrijdag in Kopenhagen begint met een driedaagse in Denemarken.

27 juni