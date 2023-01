Chelsea wil nóg een aanvaller strikken, Bellingham kan bestbetaalde speler ooit worden bij Dortmund

Waarom zou Feyenoord miljoenen neerleggen voor Ramiz Zerrouki als het Mats Wieffer al in huis heeft?

Het lijkt erop dat Feyenoord de vervanger van Fredrik Aursnes al die tijd al in huis had. Mats Wieffer (23) imponeert in de Kuip en maakt de vergeefse pogingen om Ramiz Zerrouki los te weken bij FC Twente veel draaglijker. Zeker als hij zijn ontwikkeling vanavond tegen NEC bevestigt.

9:58