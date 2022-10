Chelsea zonder zieke Hakim Ziyech tegen AC Milan

Potter zei voorlopig ook nog niet te kunnen beschikken over N’Golo Kanté. Het herstel van de Franse middenvelder verloopt minder voorspoedig dan aanvankelijk was gehoopt. “We moeten wat hem betreft even afwachten”, zei Potter.

Verder zei Potter een moeilijk duel te verwachten. ,,We spelen tegen een zeer goed elftal. Het wordt voor ons op alle fronten zwaar, maar we zijn zeker niet kansloos. Thuis hebben we al bewezen dat we van Milan kunnen winnen.”