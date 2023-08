Chileen Artur Vidal zorgt voor afschuw met ‘walgelijke’ opmerking over doelman die zelfmoord pleegde

Programma WK atletiek vandaag | Femke Bol strijdt om eerste wereldti­tel op 400 meter horden

Op dag 6 van de WK atletiek in Hongarije gaat Femke Bol strijden voor haar eerste wereldtitel op de 400 meter horden. Liemarvin Bonevacia hoopt in de finale van de 400 meter eveneens hoge ogen te gooien. Het evenement in het Hongaarse Boedapest duurt tot en met 27 augustus. Volg alle hoogtepunten in onderstaand liveblog.