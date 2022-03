Christian Eriksen scoort ook bij terugkeer in Parken, waar het op 12 juni misging

Eriksen stond tijdens het mooi meegezongen volkslied naast doelman Kasper Schmeichel, die aan bondscoach Kasper Hjulmand had voorgesteld om Eriksen de aanvoerdersband te geven bij zijn rentree in Parken na bijna negen maanden. Daarna verrichte hij de toss met Dusan Tadic, de captain van Servië. Aan beide kanten van het stadion hing een spandoek met de tekst ‘Welkom thuis Christian', eentje in het Deens en eentje in het Engels.



Na een kwartier kwam Denemarken op voorsprong via Joakim Mæhle, die van zo'n twintig meter scoorde na een afgeslagen corner van Eriksen. Jesper Lindstrøm maakte in de 53ste minuut de 2-0 en vier minuten later scoorde Eriksen, zoals hij dat zaterdagavond ook al deed in Amsterdam.

Eriksen bleef liefst tachtig minuten staan, nadat hij zaterdagavond al 45 minuten speelde in de Johan Cruijff Arena. Daarna stond hij de aanvoerdersband weer af aan Schmeichel, kreeg hij opnieuw een staande ovatie van het publiek in Parken en gaf bondscoach Hjulmand hem nog maar eens een flinke omhelzing. Eriksen hield het droog en genoot juist zichtbaar van zijn fraaie terugkeer op de plek waar het op 12 juni bijna misging voor hem. Eriksen werd verkozen tot man of the match en staat nu op 38 goals in 111 interlands voor Denemarken, dat eind dit jaar ook van de partij is op het WK in Qatar. Eriksen keert morgen terug naar zijn club Brentford, dat zaterdagmiddag de uitwedstrijd bij stadgenoot Chelsea speelt.

Eriksen kreeg op 12 juni tijdens het EK-duel met Finland in hetzelfde stadion een hartstilstand. Inmiddels heeft hij met een defibrillator in Engeland bij Brentford zijn loopbaan hervat. In de wedstrijd tegen Nederland maakte de Deen afgelopen zaterdag zijn rentree in de nationale ploeg. Hij was nauwelijks in het veld, toen hij het tweede doelpunt van de Denen maakte en daarna van zo'n twintig meter nog de paal raakte. Oranje won de wedstrijd uiteindelijk met 4-2.

,,Het wordt een emotionele avond”, keek Eriksen gisteren al vooruit. ,,Het is een van die momenten waar je je niet op kan voorbereiden. De ontvangst in Nederland was al heel mooi en ik verwacht dat het hier nog mooier zal zijn.”

De Deen zei na de oefenwedstrijd tegen Nederland waarin hij scoorde al tegen de Deense televisie dat het speciaal zou worden. ,,Dit was de warming-up voor de wedstrijd van dinsdag als ik weer zal rennen op het veld waar het gebeurde.”

Denemarken moest het tegen Servië wel doen zonder Yussuf Poulsen en Thomas Delaney. Beide spelers raakten geblesseerd in het duel met Nederland. Kasper Dolberg stond daardoor wel in de basis. Voor de wedstrijd was er ook nog een mooie minuut applaus voor Lars Høgh, die van 1977 tot 2000 het doel van Odense Boldklub liefst 817 keer verdedigde. Hij kwam tot acht interlands voor Denemarken en was van 2007 tot 2021 de keeperstrainer bij de nationale ploeg. Op 8 december overleed hij op 62-jarige leeftijd.

