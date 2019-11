Cillessen stopt een penalty en wint van Villarreal

Voor Cillessen is het zijn tweede gepakte penalty van het seizoen, want eerder hield hij Dénis Suarez vanaf elf meter van het scoren af. Ross Barkley wist in de Champions League onlangs ook niet te scoren vanaf elf meter, maar hij schoot de bal hoog over. Ook de Noord-Ier Steven Davis schoot de bal over het doel.



Lange tijd had Cillessen een reputatie van een keeper die zelden een penalty wist te pareren, maar van die status lijkt hij verlost te zijn. Van de laatste zestien strafschoppen waarbij hij op de doellijn stond, werden er acht gemist. Daarvoor leverden 24 penalty’s op een rij een doelpunt op.