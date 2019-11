City-aanvaller Silva beboet en geschorst na tweet over teamgenoot Mendy

LES VAN VITES ‘Mensen hebben geen zin in een koud stadion te zitten met lelijk voetbal’

17:50 ARNHEM - Vitesse stapt van herfstdip over naar crisis. Een protest tegen coach Leonid Sloetski tijdens het duel met FC Groningen van afgelopen vrijdag tekent de onvrede bij de achterban. ,,Dit voelde je wel aankomen”, stelt oer-supporter Bjorn Courbois in De Les van Vites. ,,Er is volop irritatie.”