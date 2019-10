Clubblad 1. FC Köln slingert Ehizibue ‘op de bon’

Van Gerwen passeert Taylor Mighty Mike: van een dvd-spe­ler naar de man van 9 miljoen

12:02 Michael van Gerwen (30) is sinds deze week de darter die het meeste prijzengeld bij elkaar gooide in zijn carrière. Door de eindzege in de World Grand Prix in Dublin passeerde hij de gestopte Phil Taylor op de financiële ranglijst. Mighty Mike is nu een man van bijna 9 miljoen.