Clubiconen op scherp voor De Graafschap-NEC: ‘Laten zien dat wij de baas zijn’

Ted, je zult slecht geslapen hebben na de afgang bij Jong AZ (7-3 nederlaag). Hoe was het om de beelden terug te zien?

,,Ik was er doodziek van. De trainer (Mike Snoei, red.) heeft ons de hele eerste helft laten terugkijken, daar ging het meeste mis. Heel pijnlijk die nederlaag. Ik voelde me heel klein worden op het veld. Ik vroeg me ook af: hoe kan ons dit zo overkomen? Het was dramatisch. Het lukte niet de boel om te zetten. Dat neem ik mezelf ook kwalijk. Maar we hebben de wedstrijd nabesproken. Nu moeten we er ook een streep onder zetten en laten zien dat dit een incident was.”