Clubiconen reageren op vertrek Cristiano Ronaldo bij Manchester United: ‘Onhoudbare situatie’

,,Ronaldo had de club in een onhoudbare situatie gebracht. Daarna is het niet allemaal perfect gegaan, maar als je naar het eindresultaat kijkt is dit wel waar de club en speler op uit wilden komen”, aldus de 44-jarige Ferdinand tegen de BBC. ,,Dit was een tikkende tijdbom.”

De Engelsman speelde samen met Ronaldo in diens eerste periode in Manchester, die duurde van 2003 tot en met 2009. Vorig jaar keerde de vedette terug, maar nu is zijn contract voortijdig beëindigd en kan hij na het WK op zoek naar een nieuwe club.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.



Ook Rooney noemde het vertrek onvermijdelijk na de kritiek die Ronaldo in een televisie-interview had geuit op de club. ,,Het is jammer, want hij is van grote waarde geweest voor United. Ik wens hem het beste waar hij ook heen gaat”, aldus de voormalig aanvaller tegen zender Sports 18. Rooney speelde van 2004 tot en met 2009 met Ronaldo in Manchester.

De Portugese aanvaller kwam dit seizoen onder trainer Erik ten Hag weinig aan spelen toe. Vlak voor het vertrek naar het wereldkampioenschap in Qatar haalde hij in een interview flink uit naar onder meer club en trainer, waarmee hij zijn positie bijna onmogelijk maakte.

Ronaldo gaf onder meer aan zich verraden te voelen door de club en zei dat hij geen respect had voor zijn van Ajax overgekomen coach. Ook Rooney was onderwerp van kritiek van Ronaldo.

Lees hier alles over de Premier League, met het laatste nieuws over Erling Haaland (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool) en Erik ten Hag (Manchester United). Check hier ons matchcenter!

Bekijk hier het speelschema van de Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de stand in de Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle statistieken in de Premier League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.