Coach van Málaga op non-actief gesteld na tonen geslachtsdeel

update Oud-profvoet­bal­ler Johan Pater uit coma ontwaakt

18:39 LUNTEREN - Johan Pater (39) is uit zijn coma ontwaakt. De oud-profvoetballer van onder meer PSV, Telstar, Go Ahead Eagles en AGOVV raakte een maand geleden in coma vanwege een hartaanval, nadat hij ‘wegens omstandigheden’ in het ziekenhuis was opgenomen. Inmiddels is Pater bij kennis en reageert hij langzaam op prikkels.