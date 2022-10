Column Sjoerd Mossou | De pijn van Cristiano Ronaldo is de pijn van iedere oud-profvoetballer

Met video Engelse media: 'Dit was het beste Manchester United zónder Cristiano Ronaldo sinds zijn terugkeer’

Zonder Cristiano Ronaldo in de selectie leek Manchester United zaterdag op een nederlaag af te stevenen op Stamford Bridge, maar door een rake kopbal van Casemiro stapte United toch nog met een puntje van het veld af. In de Engelse media zijn ze positief over Erik ten Hag. ,,Manchester United gaf niet op, daar verdient Ten Hag alle lof voor.”

23 oktober