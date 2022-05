Column Sjoerd Mossou | Een staande ovatie voor de gay-voetballer: ik zou het nog steeds niet helemaal uitsluiten

Met video Wéér geen Champions League voor Arsenal? Newcastle United dompelt Gunners in rouw

Heel lang leek Arsenal weer eens af te stevenen op Champions League-voetbal, maar The Gunners hebben het niet meer in eigen handen. Na de nederlaag van midweeks tegen Tottenham Hotspur (3-0) werd er maandagavond met 2-0 verloren van Newcastle United waardoor de achterstand op aartsrivaal Tottenham nu twee punten is met nog één speelronde te gaan.

17 mei