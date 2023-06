Column Sjoerd Mossou | Fans van Manchester City waren net zo blij als u bent nadat de boodschappen in de koelkast staan

Jonge Deen Skjelmose slaat verrassen­de dubbelslag in Zwitser­land, ook Kelderman doet goed zaken

Mattias Skjelmose is de verrassende nieuwe leider in de Ronde van Zwitserland. De pas 22-jarige Deen won de derde etappe met finish in het ski-oord Villars-sur-Ollon en neemt het geel over van de Zwitser Stefan Küng. Wilco Kelderman kwam in een klein groepje met favorieten als zevende over de streep, 21 seconden achter de ritwinnaar.