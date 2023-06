Column Sjoerd Mossou | Het is onvoorstelbaar hoe achteloos het voetbal zijn imago laat bevuilen door de hoofdrolspelers zelf

Zelfs Max Verstappen lijkt Fernando Alonso op het circuit van Barcelona zijn 33ste zege te gunnen

Fernando Alonso is weer zo populair als in zijn topjaren voor Renault en Ferrari. Heel Spanje hoopt dat de Aston Martin-coureur in Barcelona de 33ste overwinning van zijn carrière boekt. Zelfs Max Verstappen lijkt hem dat te gunnen, al zal de wereldkampioen het hem bijzonder lastig maken.