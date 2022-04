Column Sjoerd Mossou | Je zou Ronaldo en zijn vriendin juist ook een ouderwets soort verdriet willen geven dat intiem is, privé

Toen Cristiano Ronaldo zaterdagmiddag het veld af liep op Old Trafford, kort na de 3-2 overwinning op Norwich City, verstopte hij even speels de wedstrijdbal onder zijn shirt. Ronaldo had kort daarvoor een hattrick gemaakt.

De bal op zijn buik was als knipoog bedoeld: zijn vriendin Georgina was hoogzwanger van een tweeling. Met een olijke duim omhoog stapte de voetballer de catacomben van het stadion in. Amper 24 uur later overleed de ongeboren zoon van het echtpaar, na een gecompliceerde bevalling waarbij alleen het tweelingzusje overleefde.

Cristiano Ronaldo viert zijn hattrick, met bal onder zijn shirt met, Juan Mata.

Dat diep verdrietige bericht zal u niet ontgaan zijn: Ronaldo plaatste een kort tekstje op Instagram - en binnen een handvol minuten wist de hele wereld het. Maandag kondigde Manchester United aan dat de sterspeler niet zou spelen tegen Liverpool, want - en vergeef me het anglicisme - ‘Familie is belangrijker dan alles’.

Al snel regende het hartverwarmende reacties uit alle denkbare hoeken, want zo werkt voetbal ook wel weer: het cynisme kan soms groot zijn, maar het medeleven nog groter. Ook dat is vaak weer een dun lijntje. De grens tussen oprechte compassie en pathetiek is erg klein, zeker in deze tijden van clickbait en sociale media. Massaal rouwen is een moderne hype geworden, alsof verdriet altijd maar groots en meeslepend moet zijn, en nooit meer klein en intiem.

Uit verschillende onderzoeken blijkt hoe ‘succesvol’ menselijk leed is in onze dagelijkse nieuwsindustrie. Ziektes, leed en de dood zijn een garantie voor clicks en al helemaal wanneer het bekende mensen betreft. In de ‘hitlijsten’ op de nieuwssite van deze krant zie je dat vaak terug: er hoeft in een interview maar iemand dood te zijn gegaan, of ernstig ziek te zijn, en het wordt prompt massaal gelezen.

Onmiddellijk krioelt het van de hartjes en de reacties. Allemaal willen we blijkbaar - bewust of niet - deelgenoot zijn van grote menselijke emoties.

Maar zondagavond werd alles opeens relatief en kwetsbaar. ,,De grootste pijn die je als ouder kunt voelen’’, noemde Ronaldo het verlies - en je hebt weinig voorstellingsvermogen nodig om te begrijpen en te voelen wat hij bedoelt. Toch gun je de voetballer en zijn vrouw méér dan alleen massaal medeleven. Je zou ze juist ook een ouderwets soort verdriet willen geven dat intiem is, privé, exclusief voor jezelf en voor elkaar. Niet voor pottenkijkers, hoe goedbedoeld misschien ook.

Juist dat gemis: het lijkt me meer tol dan roem ooit kan vergoeden. In het geval van Ronaldo vermenigvuldigt dat mechanisme zich tot duizelingwekkende hoogte. Van alle sporters is vermoedelijk niemand zo extreem publiek bezit als hij: Ronaldo is als het ware versmolten met zijn eigen merk, met de zelfontworpen stijlicoon, met het fenomeen, met de bezeten sporter en met zijn Instagram-account. Dat maakt het soms moeilijk hem nog als een doodgewoon mens te zien, als een jongen met broosheden en aardse zorgen.



(Op Netflix is de serie Soy Georgina, over Ronaldo’s vriendin, een haast surrealistisch egodocument, volledig volgestouwd met designerjurkjes, privéjets en rode lopers. De ogenschijnlijke leegheid is verpletterend.)