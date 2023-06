Column Sjoerd Mossou | Oliestaten bouwen hun eigen perverse voetbalplaneet: het voetbal scheurt straks in twee delen uiteen

Voorzitter NOC*NSF praat met Oekraïense sportbaas over Russen: ‘Toetsing moet ongeloof­lijk kritisch gebeuren’

Het is een van de grootste discussies in de sport: deelname van atleten uit Rusland en Belarus volgend jaar bij de Olympische Spelen in Parijs. Anneke van Zanen, voorzitter van NOC*NSF, denkt er anders over dan de Oekraïense minister van Jeugd en Sport. Gisteren kwam het in Krakau tot een ontmoeting.